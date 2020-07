Miguel Ángel Borja contó por qué no fue al Cali y sí a Nacional

Miguel Ángel Borja, delantero que hoy en día es del Junior de Barranquilla, habló con el programa 'ESPN FC Radio Colombia' sobre cuando llegó a Atlético Nacional en 2016. El goleador recordó que en ese momento el Deportivo Cali también lo quería y le ofrecía las mismas condiciones que el equipo 'verdolaga'; sin embargo, el ariete se decidió por el onceno paisa.

Borja contó por qué fue que eligió finalmente al equipo antioqueño por encima del Cali. En la anécdota se refirió a lo que le dijo Wilson Morelo, jugador y gran amigo.

"Sí, sí señor… Y también por lo que acabé de decir ahorita. Es que ya me lo había anticipado un hijo de Dios como lo es (Wilson) Morelo… Yo estaba en mi habitación en Bogotá y me llamó y me dijo; – 'Prepárate que vas a ser campeón de la Libertadores'", dijo Borja.

En ese momento decidió aceptar la oferta del equipo 'verdolaga', hecho que fue contundente para lo que después consiguió en su carrera deportiva. "Sabíamos el equipo que tenía Nacional…".

Miguel Borja no se equivocó y después fue clave para que Nacional consiguiera ganar el título de la Copa Libertadores con goles claves. Asimismo, el delantero consiguió ser convocado a la Selección Colombia a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.