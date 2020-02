Miguel Ángel Borja cuenta que el técnico lo quería sacar de Palmeiras

Miguel Ángel Borja y su regreso al fútbol profesional colombiano fue una de las noticias más destacadas en el mercado de fichajes por lo que representa su nombre en el balompié sudamericano y la alta cifra que pagó Junior de Barranquilla para arrebatárselo a Olimpia de Paraguay y sacarlo de un mal momento en Palmeiras.

Al respecto, el propio jugador dialogó con el programa ‘Nexo ESPN’ y contó que ya no se sentía cómodo en el ‘verdao’ de Brasil y que no tenía la confianza del entrenador, incluso pensando que querían provocar su salida del club, como finalmente sucedió tras finalizar el Brasileirao.

Lea también: Felipe Jaramillo explicó sus problemas con Pinto y la polémica salida de Millonarios

“Yo creo que ya estaba viviendo un momento muy difícil en Brasil, donde no jugaba... Cuando jugaba no me sentía con confianza. Sentía que el técnico me estaba viendo mal, que ya me quería sacar", explicó el atacante del Junior de Barranquilla.

Luego explicó los malos ratos que vivió por cuenta de un bache profesional en Brasil: “Son cosas que se le pasan a uno por la cabeza, uno no las dice porque es algo que se maneja personalmente; pero siendo realistas, es difícil jugar de esa forma”, recordando que fue goleador de la Copa Libertadores 2018, pero desde ahí su rendimiento disminuyó notoriamente.

De interés: Sebastián Pérez desata rumores en Colombia y podría llegar a Santa Fe

Y cerró explicando su buen arranque en el fútbol colombiano donde regresó para jugar en el club del cual es hincha: “Cuando uno tiene confianza a veces haces cosas que no son tuyas, pero puedes por la confianza que te da el entrenador y te da estar en tu tierra y conocer el ambiente aquí en Colombia. Me siento muy contento de estar acá”.