Miguel Ángel Borja reveló dos ofertas europeas que rechazó en Nacional

En medio de la cuarentena obligatoria que también atraviesan los futbolistas de la Liga Betplay, el delantero Miguel Ángel Borja reveló varios detalles de su pasado y su actualidad, así como las aspiraciones de ser campeón con el Junior de Barranquilla, club del que dice ser hincha, además de sus anhelos en la Selección Colombia.

“Fue algo motivante, volver y estar cerca de mi familia. Cuando salí de Nacional, teníamos unos sueños por cumplir, se abrieron muchas puertas y Palmeiras fue una de las indicadas, se hizo historia, aunque no se ganó la Libertadores. Sería injusto decir que fue negativo el paso por Brasil”, señaló en diálogo con Win Sports.

Lea también: A James le sale otro interesado apenas vuelva el fútbol a la Premier League

Luego confesó que tuvo dos ofertas en el viejo continente cuando estaba en Colombia: “Estando en Nacional y en Palmeiras tuve ofertas de Genoa y de Turquía, pero pensé y analicé el tema. Yo creo que cuando alguien va a esos equipos es porque quiere, yo viví eso a mis 20 años y no lo disfruté, fue bueno a nivel económico. Yo me fui feliz, pero sufrí mucho, Livorno es un equipo chico y eso me marcó”.

También se refirió a su regreso al FPC y el cariño por su actual club: “Cuando ya estaba por firmar salieron otras opciones, pero busqué primero mi felicidad y la de mi familia. Cuando me dicen Europa, yo pienso que en un equipo de media tabla no puedo hacer historia, yo creo que si uno va a un equipo es a ganar copas y a dejar huella”.

De interés: Acolfutpro reveló precarias situaciones en futbolistas de la Liga Femenina

“Yo me siento agradecido con Dios por llegar a Junior, hay que seguir trabajando. Lo que queremos es darle alegrías a la hinchada. Queremos más estrellas en el escudo de Junior”, cerró al mismo tiempo que mencionó no rendirse en su aspiración de regresar a la Selección Colombia.