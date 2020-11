Miguel Borja: su relación con Teófilo en Junior y el sueño del botín de oro

Junior de Barranquilla logró una sufrida clasificación al grupo de los 8 finalistas y espera rival para los cuartos de final de la Liga Betplay, mientras de reojo piensa en la Copa Betplay y la Copa Sudamericana.

Uno de los protagonistas del tiburón, aunque no es titular fijo, ha sido Miguel Ángel Borja. El delantero llegó al equipo de sus amores y, aunque hay rumores de su regreso a Palmeiras de Brasil, por ahora suela en grande con Junior y espera conseguir el título de fin de año.

El delantero habló con el ‘Heraldo’ sobre su posibilidad de ganar el botín de oro del torneo: “No ha sido fácil, porque sabemos que he tenido menos participación en la Liga, pero bueno, lo importante es aportarle al equipo. Yo no pienso tanto en premios individuales, sino en aportarle al equipo, en salir campeón nuevamente. Más allá de conseguir algo individual, lo que quiero es lograr algo grupal y quedar en la historia, y la única forma de hacerlo es ganando títulos. La Superliga fue una alegría muy especial que queremos repetir en diciembre”.

Luego habló sobre su presente en el equipo y la rotación a la que es sometido: “Como te dije, todo el equipo está listo, no solamente Miguel Borja. Yo la verdad vine fue para hacer historia y si por ahí no estoy jugando y el que está de titular marca y me ayuda a conseguir ese objetivo de quedar campeón, bienvenido sea. Yo quiero dejar huella acá y ahora creo que tenemos un equipo muy completo, con un técnico que está haciendo lo correcto en el tema de gestionar bien la plantilla”.

También expresó su felicidad en el club de sus amores, luego de varios intentos de la directiva en años anteriores por ficharlo: “Estoy bien, contento, cumpliendo el sueño que quise, aprovechando cada entreno, disfrutando todo esto al máximo. Ha sido una experiencia atípica, porque yo llegué acá por el apoyo, la admiración y el cariño que la hinchada me profesa y ahora el no tenerlos en gran parte de este año en el estadio es algo que lo llena a uno de nostalgia, porque en realidad al futbolista lo motiva es eso. Estar sin ellos en el Metro es como cuando te quitan el 50% de tus capacidades, así que tratamos de encontrar alguna motivación partido a partido para salir adelante y brindarles una alegría”.

Y cerró respondiendo cómo es su relación con Teófilo Gutiérrez, luego de algunos rumores donde supuestamente no se llevaban bien, al menos en temas futbolísticos: “Buena. Teo es un jugador que necesita cualquier equipo en Colombia y Sudamérica. Un jugador que sabe manejar un partido, que te pone de cara a gol en cualquier momento. Contento de tenerlo, aprovecharlo, porque marca la diferencia”.

Y agregó hablando de la parte personal con ‘Teo’: “Siempre que he tenido la oportunidad de tratar con él no he tenido problema. Es un jugador que tiene mucha jerarquía, que te ayuda a mejorar, porque tiene muchos partidos encima. Es un lujo tenerlo de este lado”.