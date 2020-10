Millonarios: los jugadores que terminan contrato en diciembre y se podrían ir

Millonarios no ha tenido el mejor rendimiento deportivo durante este año. El cuadro ‘Embajador’ lucha por entrar a los ocho del fútbol colombiano y que la idea de juego de Alberto Gamero se pueda reflejar cada vez más en la cancha. No obstante, las críticas no paran y ya muchos de los hinchas señalan la continuidad del cuerpo técnico y varios de los jugadores.

Mire acá: Derrota contra el Cali y la situación preocupa en Millonarios

Precisamente sobre el número de futbolistas que termina contrato en diciembre de este año, son 11 los que podrían dejar el club al no ser renovados. Para que la dirigencia decida la continuidad de cada uno de ellos es necesario que demuestren algo más en la cancha y cuenten con el visto positivo del entrenador.

Juan Pablo Vargas, Luciano Ospina, Felipe Banguero, Jhon Duque, Stiven Vega, César Carrillo, Juan Carlos Pereira, Diego Godoy, David Macalister Silva, Santiago Montoya y Ayron del Valle. Los mencionados jugadores serán evaluados minuciosamente en el aspecto salarial y su aporte al equipo, además de la edad o proyección de cada uno.

Otro de los detalles que serán claves para elegir es el puesto de extranjero: es importante que el club tenga foráneos que le den un plus a la escuadra, algo adicional a lo que le puede ofrecer un futbolista colombiano al onceno azul.

Puede ver: ¿Indirecta para Millonarios? Jefferson Martínez y el mensaje que indignó a los hinchas

Por el momento, el próximo reto de Millonarios es enfrentar a Atlético Nacional en El Campín de Bogotá y sumar de a tres puntos para continuar soñando con el paso a los ‘playoffs’ del campeonato.