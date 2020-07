Millonarios: paso a paso de las pruebas Covid y el regreso a entrenamientos

Millonarios está listo para comenzar desde este viernes 10 de julio las pruebas Covid-19 a los integrantes de su plantel de jugadores, cuerpo técnico y colaboradores para recibir la autorización por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano y la Federación Colombiana de Fútbol y de esta manera iniciar los entrenamientos individuales de cara a la reanudación de la competencia oficial.

Al respecto, la doctora Catalina Chica, encargada el área médica del conjunto 'embajador' explicó en diálogo con Los Dueños del Balón de Antena 2 en RCN Radio el paso a paso que deberá cumplir cada personas para cumplir con los protocolos.

Chica indicó que desde este viernes, cada jugadores que arribe a la sede deportiva de Millonarios, deberá, luego de descender de su vehículo, dirigirse a una zona médica en donde se le hará un primer control para verificar que no tenga ningún tipo de síntoma relacionado con le coronavirus o alguna otra afección. Posteriomente, pasará a una área de desinfección en donde cumplirá con el las normas de asepsia y finalmente, el tercer paso será el traslado a un espacio que tendrá establecido cada deportistas para su uso personal.

La médica 'embajadora' aseguró que al interior de las instalaciones del club se establecieron una serie de parámetros que tendrán que ser cumplidos por cada persona de la institución.

De igual forma, contó que se realizaron adecuaciones a los baños de la sede y la distribución de los jugadores y cuerpo técnico en la cancha de entrenamiento, teniendo en cuenta las solicitudes hechas por el estratega Alberto Gamero, pero que cumplan con el reglamento.

Al ser consultada sobre si espera o no que en el plantel se registre algún positivo por coronavius, la doctora señaló que lo ideal sería que no debido a que hasta el momento ningún jugador ha registrado síntomas, sin embargo aceptó que no sería extraño que se presente uno o dos casos, pero asintomáticos.

Finalmente, señaló que las fechas estipuladas en el calendario para iniciar los entrenamientos estaba para el 16 de julio, pero ante la nueva información recibida, cree que los primeros trabajos podrían comenzar el martes, luego de recibir los resultados de las pruebas.