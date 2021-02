Millonarios vs Pereira: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Millonarios busca su tercera victoria en línea recibiendo al Deportivo Pereira por la quinta fecha de la Liga Betplay. El equipo dirigido por Alberto Gamero viene de empatar sin goles frente al Deportivo independiente Medellín. Aunque no sumó los tres puntos, en la cancha dejó una buena impresión el trabajo del embajador.

Millonarios vs Pereira: hora, canal y cómo ver el partido por internet

El partido Millonarios vs Pereira se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego gratis.

Colombia: 2:00 pm

Estados Unidos: 2:00 pm (este), 11:00 am (pacífico)

Argentina: 4:00 pm

Cabe recordar que Millonarios ya venció a Envigado en la primera fecha y al Once Caldas en la tercera jornada. De igual manera, tiene pendiente un partido ante Boyacá Chicó correspondiente a la segunda fecha, que no se disputó debido a que las autoridades de Tunja no prestaron el estadio de La Independencia frente a la situación sanitaria de la ciudad.

Luego de enfrentar al Deportivo Pereira, el quince veces campeón del fútbol colombiano visitará a La Equidad, luego recibirá al siempre complicado Deportivo Pasto y luego visitará al Junior en Barranquilla por la octava fecha.