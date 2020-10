Mindeporte al Cúcuta: "si cancela la deuda puede seguir jugando"

El máximo ente de la liga colombiana –Dimayor– expidió un comunicado donde respalda al Cúcuta Deportivo y al dueño, Augusto Cadena, por lo que el Ministerio del Deporte, en cabeza de su director, Ernesto Lucena, salió a responder.



Según el comunicado, el Cúcuta Deportivo “le informó a DIMAYOR que se encuentra al día con las obligaciones laborales a su cargo y con los aportes al Sistema General de Seguridad Social entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019, que corresponde al período objeto de la sanción".



No obstante, el Ministerio del Deporte aclaró que hasta el momento “CÚCUTA DEPORTIVO FÚTBOL CLUB S.A. 'EN REORGANIZACIÓN', no ha presentado soporte alguno que acredite el supuesto pago alegado, pues no se han allegado los comprobantes de cumplimientos de las obligaciones laborales a su cargo, desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019 que así lo demuestren. Por tal motivo, en el recurso de reposición y de apelación se mantuvo la decisión de sancionar al organismo deportivo", sostuvo el ente gubernamental.



Por otra parte, Ernesto Lucena, en declaraciones a LA Fm, aclaró la situación controversial que se presenta en el momento: “En este momento está suspendido. Solo podría jugar hasta que se le notifique, pero si llega a cancelar la deuda, que es lo que todos queremos, podría seguir jugando".



Finalmente, el ministro del deporte manifestó que la información sobre el caso le llegó de manera improvista, toda vez que se enteró por redes sociales. Sin embargo, destacó que aún no ha hablado del tema con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.