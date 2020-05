Mindeporte aprovechó para mandarle un dardo a Vélez y a la Dimayor

Ernesto Lucena finalmente habló de su relación con la Dimayor y de paso con Jorge Enrique Vélez, el polémico presidente de la entidad que recibe cuestionamientos desde todos los frentes por su actuación durante la crisis. El Ministro del Deporte contó cómo fue su contacto con la rama profesional del balompié local y por qué decidió tener como único interlocutor válido a la Federación Colombiana de Fútbol para resolver el problema que tiene dicha actividad tras la suspensión de todos los torneos a mediados de marzo.

Vea también: Ernesto Lucena puso tres condiciones más para el reinicio de la liga en agosto

El funcionario comentó en el programa En La Jugada de RCN Radio que en un principio su intención era convertirse en un consejero, pero al parecer, según él, sus opiniones cayeron mal entre los clubes por lo que decidió apelar al organismo federativo. "Mis palabras buscaban ayudar y amparando en la ley decidí reunirme con la Federación buscando no extralimitarme en mis funciones. Quise dar consejos, pero como no fueron bien recibidos, me limité al conducto regular”, dijo.

A renglón seguido, el Ministro del Deporte pidió incluso disculpas a los dirigentes del fútbol profesional colombiano por lo que él considera una injerencia marcada en los asuntos de la Dimayor. “A mí me gusta ponerme en los zapatos de los demás y de pronto se sintió que yo me estaba entrometiendo demasiado en el fútbol. Pido disculpas, no lo hice con malas intenciones”, agregó Lucena.

Le puede interesar: La extraña propuesta de Álvaro Uribe con entrenamientos de la Liga Betplay

Sobre cómo es su relación con Jorge Enrique Vélez, el ministro aseguró que es “buena” en medio de los rumores de un aparente pedido hecho por el presidente de la Dimayor de intentar un ‘golpe de Estado’ al Ministro. “Dimayor debe solucionar sus temas interno... yo le dije a Vélez y Jesurún que cuenten conmigo para lo que necesiten”, puntualizó.