MInistro del Deporte: jalón de orejas a la Dimayor por el tema de público en los estadios

Una ola de críticas recibió la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) por la solicitud que hizo para que se permitiera el acceso de público a la final de la Liga BetPlay entre Santa Fe y América de Cali. El Gobierno se pronunció y la negó asegurando que la curva de contagios de covid-19 no lo hace viable.

En diálogo con La FM, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dijo que todos quisieran el regreso del público a los estadios, pero en este momento es imposible que el Gobierno lo permita, sobre todo en esta época navideña donde se ha dado un aumento de casos de coronavirus.

“Lo más sensato es evitar el aforo en los estadios”, manifestó el funcionario al estimar que posiblemente, dependiendo de la curva de contagios, se podría trabajar para iniciar la liga de fútbol colombiano el otro año con un porcentaje de aforo.

A su vez, le dio un jalón de orejas a la Dimayor porque aún no han entregado ese protocolo para la asistencia de hinchas a los estadios de Colombia, donde muestren cómo van a garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad al interior de los espacios deportivos, de cuánto será el aforo, cómo se van a controlar las entradas o cómo manejarán con la Policía la seguridad afuera de los estadios, entr otros aspectos.

“Esos protocolos no han llegado. No es solo pedir que se permita aforo en los estadios, sino cómo se va a hacer (…) hay responsabilidades compartidas en la presentación de esos protocolos al Gobierno, porque no es simplemente enviar una carta y decir dejen abrir los estadios”, aseveró.

El ministro Lucena explicó que es la Dimayor, en conjunto con los equipos, la que debe elaborar los protocolos de asistencia a los estadios, los cuales enviarán a la Federación Colombiana de Fútbol, que los remitirá a los ministros del Deporte y de Salud, para el respectivo análisis y aprobación del piloto.

“Ojalá eso que vaya con el visto bueno de las alcaldías porque al final la decisión última depende del concepto de los alcaldes”, aclaró.