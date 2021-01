Molestia en Deportivo Cali: confirmaron cuatro ofertas por Agustín Palavecino

La polémica se ha sembrado en el Deportivo Cali por cuenta de Agustín Palavecino y la posibilidad que tiene para irse a River Plate de Argentina. El talentoso mediocampista es del gusto de Marcelo Gallardo y han llegado algunas ofertas que no convencen al verdiblanco.

Mientras Deportivo Cali tiene fijada una cláusula fijada en 5 millones de dólares por el 80% de su pase, River ofrece 300 mil dólares por préstamo a un año y una opción de compra por 3.5 millones; esto no convence al Cali y encima deberá repartir ganancias por mitades con Platense.

El presidente Marco Caicedo se mostró molesto con la actitud de River Plate y del propio jugador, incluso confirmó que él pidió no ser convocado para el partido de este viernes ante Envigado porque mentalmente no está en el juego y sí en cómo definir su futuro.

"Es una determinación que toma el jugador, se lo manifiesta al DT y el profesor Arias determinó que, jugador que no esté mental o físicamente apto, no va… El Jugador y su entorno, no han querido escuchar nuestra propuesta de negociación, estoy seguro que es mejor que la que le ofrecen en Argentina, pero no lo han querido escuchar", agregó Caicedo en ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio.

"Nuestra posición hoy es tratar de entender la situación, de que el jugador tiene una carga psicológica por todo lo que ha generado esto de su posible salida, pero hay un contrato que hay que respetar, es innegable sentirse desconcertado. River Plate hizo una propuesta y se rechazó, hizo una segunda y también se rechazó, me lo comunicó directamente Enzo Francescoli, no aceptamos su propuesta, hoy, nuestro interés es renovarle al jugador, lo estamos intentando".

Y cerró revelando las ofertas que han recibido por el talentoso jugador: "Las propuestas que han llegado por Palavecino, son las de River Plate, Bélgica, Portugal y MLS, de Palmeiras no ha llegado nada concreto".

En Argentina aseguran que la operación podría darse la próxima semana y que Palavecino ha manifestado a Gallardo su intención de ir a River, por lo que desde su entorno están pidiendo al Cali que le permita salir y acepte la oferta del cuadro millonario.