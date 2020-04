“Muchos jugadores no estaban a gusto con Osorio”: ‘Piojo’ Herrera

"Yo creo que Juan Carlos es un gran técnico, él quiso imponer una idea y me parece a mí que se hace bien en los equipos, pero no funciona mucho en Selección. Me refiero a las rotaciones de estar variando constantemente las alineaciones. Cuando tienes un equipo que se la pasa jugando cada semana, te cabe esa variación de darle juego a todos; sin embargo, en la Selección en mi gusto no se puede", analizó.

Finalmente, reiteró que ha charlado muchas veces con Osorio y le parece un buen entrenador, pero en ese aspecto su método hizo que lo señalaran en México.

"Yo lo he visto trabajar varias veces y me parece que es un tipo que trabaja bien, que tiene muy buenas ideas, pero me parece que la idea de técnico de Selección a técnico de equipo es diferente. Tú tienes que elegir un once una base. Eso fue lo más criticado para Juan Carlos", concluyó el ‘Piojo’.