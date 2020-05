Muriel no tuvo problema en revelar los dos equipos del FPC a los que volvería

Uno de los futbolistas colombianos que tiene un buen presente en el balompié europeo es Luis Fernando Muriel, actualmente en Atalanta. A la espera de que vuelva el torneo italiano para luchar por meterse en la titular del cuadro de Bérgamo, estuvo dialogando a través de los medios oficiales del Deportivo Cali, club donde es querido y respetado.

“En más de una ocasión he manifestado que soy hincha del Junior, pero el Cali está por encima de todo, me dio la posibilidad a mí y lo primero que haría si vuelvo a Colombia es regresar al Cali, obvio también quiero volver al Junior es algo que como costeño sería algo lindo, pero poder revivir esos momentos con el Cali a mí me llena de mucha ilusión, no depende de mí, pero en un futuro trabajaré para que eso sea posible, me veo vistiendo la camisa del Cali y alzando un título, es una deuda pendiente que tengo”, señaló sin rodeos sobre los deseos de su futuro, avizorando el momento en el que tenga que desarrollar los últimos años de si carrera deportiva.

Asimismo, hizo énfasis en una deuda que él siente hacia el cuadro vallecaucano: “Ser campeón y jugar más tiempo en el equipo, habría disfrutado mucho estar más tiempo en el Cali, uno o dos torneos siguientes el club fue campeón, eso me dolió mucho porque quería conseguirlo, pero ya estaba en Europa todo arreglado, solo jugué 10 partidos hice goles y me fui”.

Y cerró hablando sobre una anécdota vivida con Camilo Ayala, el otro futbolista que apareció en la conversación a través de Instagram: “Cuando estaba en las inferiores los vi a ustedes bajar con la indumentaria del equipo, tú me regalaste los tenis que llevabas y sacaste unas chanclas de tu bolso y te las pusiste, eso es algo que nunca se me va a olvidar”.