Nacional aprovecha clasificación de Santos en Libertadores para cobrar millonaria deuda

Hace unos meses Atlético Nacional atraviesa una situación bastante particular por cuenta de una demanda que instauró contra Santos de Brasil por una deuda de 5 millones de dólares que los brasileños tienen con el club ‘paisa’ por una vieja trasferencia de Felipe Aguilar.

Nacional agotó todos los recursos y debió acudir a la FIFA para que Santos no pueda inscribir jugadores hasta que cancele la deuda. Hace unos meses desde el equipo brasileño le propusieron al cuadro antioqueño hacer un pago de un millón de dólares (recolectado entre hinchas) para levantar el bloqueo y luego ponerse al día, pero Nacional se negó.

Santos clasificó este miércoles a la final de la Copa Libertadores y acumula 7 millones y medio de dólares en ganancias; además recibirá 15 millones más si sale campeón o 6 millones si pierde. Ante eso, el presidente de Nacional Juan David Pérez le dejó un ‘vainazo’ al club brasileño, reclamando su dinero.

“Sobre la deuda de Santos con Felipe Aguilar todavía no se ha resuelto y consideramos que ya no tienen excusas para no pagar gracias a los dineros que está recibiendo por llegar a la final de la Copa Libertadores”, comentó el presidente ‘verdolaga’ en diálogo con ‘Munera Eastman’.

Santos sigue bloqueado ante FIFA para inscribir nuevos jugadores a su plantel y no recurrieron al TAS porque son conscientes de la deuda que tienen. Felipe Aguilar está cedido en Atlético Paranaense y hasta que los brasileños no cancelen los cinco millones de dólares, seguirán con el bloqueo.