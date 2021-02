Nacional dio a conocer sus convocados para enfrentar a Pasto

Atlético Nacional se recuperó de las dos derrotas consecutivas ante Deportes Tolima (Copa Betplay) y La Equidad (Liga Betplay) con una goleada por la tercera fecha de la liga colombiana ante el Deportivo Pereira (5-2) en el estadio Atanasio Girardot.

Por tal razón, su estratega Alexandre Guimaraes, confirmó la nómina viajera que llevará a disputar el partido ante Deportivo Pasto y con la que tiene en mente llevarse a Medellín los tres puntos para no perder de vista el liderato.

Cabe resaltar que para este compromiso, Guimaraes le dio la oportunidad a su nuevo fichaje, Alex Castro para que pueda debutar en su era y así, le dé una mano al mediocampo en el que podrá acompañar a Andrés el ‘Rifle’ Andrade, Jarlan Barrera y Vladimir Hernández.

📋 Lista de convocados para el partido de mañana ante Deportivo Pasto. 📋 Vamos todos juntos ⭐🇳🇬 ¡Vamos Nacional! 💚🤍 pic.twitter.com/Tuyseb0F62 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 1, 2021

Para este partido, habrá varias novedades como la no convocatoria de Tomás Ángel, quien debutó en la pasada fecha; Yerson Candelo. Asimismo, la inclusión de Sebastián Gómez. Hay que recordar que este compromiso se disputará en el estadio La Libertad a partir de las 8:05 pm donde el cuadro de Nariño no podrá dar más ventaja debido a que el conjunto de Diego Corredor no quiere terminar la jornada fuera de los ocho mejores.