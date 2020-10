Nacional, el segundo equipo con más goles en contra en Colombia

Atlético Nacional no pasa por su mejor momento deportivo, pese a que se encuentra dentro de los 8 del campeonato. El cuadro 'verdolaga' es sexto con 26 puntos y está 'ad portas' de lograr la clasificación a las finales. Sin embargo, su juego no convence y los últimos resultados no son positivos.

Esto se une a un dato que es preocupante en el club antioqueño y es que es el segundo equipo de la primera división de Colombia que tiene más goles en contra: 26 tantos recibidos es una estadística preocupante; el cuerpo técnico todavía no encuentra una manera para mejorar este ítem.

Nacional se caracteriza por ser un onceno desequilibrado, que ataca mucho sin tener precaución y deja espacios para que un rival potente con velocidad le haga daño en contragolpes; así ha perdido encuentros que en el papel debía ganar, como ante Patriotas.

El técnico Juan Carlos Osorio reitera que la idea de juego que quiere para el equipo está enfocada en el ataque; no obstante, ello puede generar falencias como las defensivas.

Cabe recordar que el otro equipo que es con Nacional el que más goles ha recibido (26 tantos) es el Boyacá Chicó, penúltimo de la tabla con 12 unidades.