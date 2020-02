“Nacional es un ejemplo a seguir”: Arias y la defensa a Juan Carlos Osorio

El técnico Alfredo Arias valoró el trabajo de los jugadores del Deportivo Cali, pero al mismo tiempo resaltó la labor de Atlético Nacional bajo el mando de Juan Carlos Osorio, a quien defendió por su ‘política’ de rotaciones partido tras partido.

Vea también: Con el palo en la mano: duras críticas de Osorio tras empate de Nacional

“Nacional es un ejemplo a seguir en cómo plantea y quiere proponer. A Osorio lo critican por rotar, pero es lo que se debe hacer cuando hay tanta competencia. Ellos estaban frescos”, dijo el uruguayo, quien reconoció que la escuadra caleña ha tenido un desgaste marcado por el considerable número de partidos disputados hasta el momento.

“El mérito es de esos hombres que están en el campo. Ambos equipos salieron a ganar y no tuvieron miedo a perder. En nuestro caso, aún estamos buscando un equipo, no hemos descansado y no tenemos dos nóminas para alternar”. Cabe recordar que los verdiblancos también encaran la Copa Sudamericana, torneo en el cual deben definir su clasificación a la segunda ronda cuando visiten a River Plate de Uruguay el próximo 25 de marzo.

Arias también se refirió al invicto que tiene hasta ahora con el Deportivo Cali. “Es motivo de orgullo, especialmente para los jugadores. Nosotros los entrenadores somos accesorios y esto es de ellos. Yo aún no les he dado las herramientas suficientes, pero me han escuchado” desde lo táctico.

Le puede interesar: Millonarios festejó su primer triunfo en la Liga tras derrotar a Chicó

Finalmente, Alfredo Arias eludió las polémica arbitrales que se dieron en el encuentro entre Atlético Nacional y Deportivo Cali por acciones que repercutieron en el marcador. “A uno en caliente le cuesta pensar, pero así como uno se equivoca en los cambios y esas cosas, ellos también deben hacer las cosas en cuestión de segundos”, reconoció el entrenador ‘charrúa’.