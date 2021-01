Nacional está en construcción: Danovis Banguero tras derrota con La Equidad

El lateral izquierdo de 31 años Danovis Banguero disputó su primer partido como titular con Atlético Nacional en la derrota 0-1 ante La Equidad en condición de visita en el estadio Héctor 'El Zipa' González en partido de la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor I 2021.

Banguero criticó el estado del gramado del terreno de juego del escenario en el que se desarrollo el compromiso.

"Desarrollar un fútbol fluido fue imposible en el estado en que estaba la cancha, no nos dejó jugar de la mejor manera, es imposible jugar en ese estad", dijo.

El zaguero manifestó que él y sus compañeros se desempeñaron con precaución para evitar alguna lesión, pero no pueden tomar eso como excusa de la derrota.

"Es normal, jugamos con precaución, no es una excusa. Pero para ambos equipos fue conociendo el terreno, cómo pisar, en qué huego no caer. En el segundo tiempo nos soltamos más, estamos en un equipo en construcción, estamos sumando y mejorando partido a partido", afirmó.

Finalmente, el defensor indicó que Atlético Nacional no logró crear acciones colectivas a pesar de haber tenido el resultado en contra y con la obligación de arriesgar.

"Era imposible tratar de arriesgar con un buen juego, cuando la cancha no te lo permite, tiramos una pared y no se sabía qué iba a pasar. Con el resultado en contra tocaba arriesgar de cualquier manera, no era la intención no sumar tanta gente en ataque, pero la cancha y el rival también juega", puntualizó.