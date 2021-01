Nacional: Guimaraes dio detalles sobre el futuro de Cucchi y el peso de Jarlan

Atlético Nacional vive un momento futbolístico adverso en el inicio del fútbol colombiano por cuenta de su eliminación en la Copa Betplay 2020 y la caída frente a La Equidad en la segunda fecha de la Liga Betplay 2021.

En la rueda de prensa previa al partido de la tercera fecha contra Deportivo Pereira, Alexandre Guimaraes habló de varios detalles al interior de su equipo y dejando mensajes de optimismo para retomar la senda del triunfo en esta temporada.

"Veo al grupo totalmente intacto y convencido de lo que hemos estado proponiendo (…) Hubo una ligera intención de llevar a Olivera al partido anterior, pero por el estado del terreno de juego decidimos no llevarlo”, señaló en primera medida el DT brasileño.

Sobre los problemas futbolísticos de Nacional, contó: "A veces queremos apurar la elaboración y eso nos hace llegar con poca gente… Hoy acabamos de hacer una sesión táctica en la que trabajamos cómo intentar penetrar a un equipo que es muy ordenado. Esperamos que mañana podamos estar lúcidos, sin presiones, para que los jugadores puedan tomar decisiones adecuadas”.

Habló de Tomás Ángel, una joven promesa en el ataque ‘verdolaga’: “Ha estado entrenando muy bien, quizás en los próximos partidos por la frecuencia ya pueda empezar a estar en el grupo de 18. Tenemos que tener la paciencia para meterlo en el momento adecuado y él así lo sabe".

Sobre Alex Castro comentó: “Esta semana ya entrenó bastante, estamos segurísimos que su aporte nos va a dar mucha profundidad ofensiva. Se vienen tres partidos y muy probablemente en alguno ya vaya a tener participación".

También se sinceró sobre Patricio Cucchi, delantero argentino que volvió al club, pero que no será tenido en cuenta por él: “Ha está entrenando con otro grupo de jugadores para no perder su estado de forma. Ha sido muy profesional, el otro día tuve un intercambio de opiniones con él... me dijo que está esperando que su gente le diga para dónde, él la tiene clara y nosotros también, pero debo resaltar el profesionalismo con el que él ha tomado toda esta situación".

Y cerró expresando la actualidad de Jarlan Barrera: “Lo vemos con las pilas puestas. Desde el primer día entendió lo que él tenía que hacer para rendir al máximo, junto con el PF y la nutricionista le han elaborado un programa para estar en su mejor peso y estamos muy ilusionados".