Nacional: La razón por la que al final no llegaría Leonel Álvarez

Atlético Nacional se mantiene en la búsqueda del nuevo entrenador. Numerosos nombres se han mencionado, entre ellos el de Leonel Álvarez. El técnico antioqueño es más un anhelo de la afición verdolaga, si se acude a las redes sociales, donde el estratega de Remedios cuenta con el amplio apoyo de la comarca nacionalista.

No obstante, Leonel, ex seleccionador de Colombia, contaría con la resistencia de una parte de la afición, que no le perdona su paso por el Independiente Medellín. En todo caso, al margen de ello, todo indica que habría pocas opciones de contar con él como reemplazo de Juan Carlos Osorio, ya que, definitivamente, no entraría en los planes de la directiva verdolaga.

La mira de la cúpula de Nacional apuntaría a otras alternativas, varias de ellas extranjeras para el proyecto de la temporada 2021.

Cabe recalcar que Nacional tendría en carpeta al uruguayo Pablo Repetto, actual técnico de Liga de Quito, y que antes dirigió a Independiente del Valle, llegando a la final de la Copa Libertadores 2016 que perdió, precisamente, con el elenco paisa.

Además de Álvarez y Repetto también se menciona a Alexandre Guimaraes y al venezolano Rafael Dudamel, ambos sin equipo actualmente. Respecto al último, cabe recordar que Nacional ya tuvo acercamientos hace un año antes de darse la contratación de Juan Carlos Osorio.

Por ahora, Nacional piensa en la Liga Betplay y en los puntos que necesita para clasificar. Los verdolagas tienen 26 puntos y deben ganar cuatro unidades más para asegurarse un cupo entre los ocho mejores del fútbol colombiano.