Nacional, once partidos seguidos sin tener el arco en cero en la Liga Betplay

Fue el 11 de febrero cuando los dirigidos por Juan Carlos Osorio golearon al Boyacá Chico 3-0; desde ese momento, los porteros y la zaga defensiva del cuadro antioqueño no han encontrado la forma de que sus rivales no les conviertan.

Han transcurrido once fechas de la Liga Betplay en donde Nacional, si bien es cierto obtiene buenos resultados en la tabla de posiciones, no lo hace en la diferencia de goles, ya que ha recibido 19 dianas; lo cual lo deja con una diferencia de +7.

Y es que el cuerpo técnico de Atlético Nacional en cabeza de Osorio y Pompilio, ya no sabe qué hacer para no recibir más goles y cortar esa mala racha que los viene atormentando fecha tras fecha; pues ni la rotación que hacen entre José Fernando Cuadrado y el portero de la Selección Colombia, Aldair Quintana, ha tenido éxito para frenar ese calvario. Cabe resaltar que de estos dos porteros, el que más ha recibido goles ha sido Cuadrado, puesto que le han anotado en 13 ocasiones, mientras que a Quintana siete veces.

Un hecho para destacar es que Nacional, sin importar si es de local o visitante, en la mayoría de compromisos le han marcado de a dos goles como lo fue contra Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Águilas Doradas; en estos compromisos el arquero responsable ha sido José Fernando Cuadrado.

No obstante, en el arco de Quintana las cosas no cambian. A él le han convertido Deportes Tolima, Envigado y en el más reciente compromiso con el América de Cali. Cabe resaltar que estas estadísticas dejan muy preocupados no solo al profesor Osorio sino también a los hinchas de Nacional, puesto que, si bien es cierto es el equipo más anotador de la Liga Betplay con 31 goles, también es el segundo más goleado con 24.