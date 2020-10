Nacional: Osorio confirmó el equipo de la Premier que lo quiso fichar

Juan Carlos Osorio, director técnico de Atlético Nacional, aclaró mediante rueda de prensa –virtual– del cuadro ‘verdolaga’, que a pesar de que sí tuvo la opción de dirigir en Inglaterra, su deseo fue seguir en Nacional.



Según las declaraciones del estratega risaraldense cuando fue abordado sobre el posible interés del Bromwich Albion de hacer uso de sus servicios, Osorio aclaró que “como profesional del fútbol soy respetuoso y los escucho; ante esa posibilidad yo manifesté que siempre he tenido como objetivo ir a Europa y sería una gran oportunidad. Pero al momento y al hoy, no”

Vea también: Baja sensible en Nacional por dura fractura en el último entrenamiento

No obstante, manifestó que está ilusionado con el presente de Atlético Nacional, con sus jugadores y en especial la plantilla juvenil. Sin embargo, el estratega dejó ver que se siente bien a pesar de que el juego mostrado en cancha no sea aprobado por algunos hinchas del conjunto 'paisa'. “Me parece que vamos por buen camino. Me ilusiona quedarme y pensar en mi futuro y el del club, empezando por el del equipo que es lo más importante”, sostuvo Juan Carlos Osorio.

Cabe resaltar que tuvieron que jugarse tres compromisos para que el profesor Osorio volviese a dar declaraciones en los medios, teniendo en cuenta que estuvo sancionado por “emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un oficial del partido.".



Le puede interesar: Los dos equipos de la Copa Libertadores que están interesados en Duván Vergara



Por último, el técnico habló de las novedades que tendrá Nacional para el partido del domingo ante Patriotas en la ciudad de Tunja. “Helibelton Palacio y Estéfano Arango entrenaron con el grupo. Sin embargo, Yerson Candelo no puede estar para este juego, por la lesión que sufrió en el juego anterior y Christian Mafla tuvo un choque en el último entrenamiento y tampoco estará para el próximo partido”.