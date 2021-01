Nacional remontó y terminó goleando al Deportivo Pereira

En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional recibió a Deportivo Pereira con la intención de volver a sumar una victoria en la Liga Betplay. Gracias al triplete conseguido por Jefferson Duque, el equipo 'verdolaga', se recuperó de las dos derrotas y venció al cuadro visitante, quienes empezaron ganando el partido con los tantos de Franco Arizala (6) y Brayan Castrillón (29) de la primera mitad.

Tras un primer tiempo en Medellín movido, el equipo que salió con las ganas de quedarse con el compromiso fue el Pereira, quien empezó anotando el primer gol del encuentro a los seis minutos. A través de un rebote, el delantero Franco Arizala convirtió un ‘golazo’, luego que un cabezazo de Maicol Medina quedó sin dueño; Arizala con un fuerte remate con pierna izquierda, logró vencer el arco custodiado por Aldair Quintana.

No obstante, la anotación no dejó tranquilo al equipo ‘matecaña’ y a los diez minutos, Brayan Castrillón, volvió a llevarle peligro al arco del equipo ‘verdolaga’, pero esta vez el portero Quintana con una soberbia atajada logró ahogar el grito de gol del cuadro visitante.

Tuvieron que pasar ocho minutos para que Nacional se despertara del golpe sufrido en los primeros minutos y tras un penal que pitó el central, Mario Herrera –el cual no existió- el goleador del ‘Rey de Copas’, Jefferson Duque se encargó de convertirlo en gol, dándole el parcial empate al juego.

Poco duró el empate entre ambas escuadras, ya que otro golazo del equipo visitante dejó sorprendió al cuadro local. Una jugada colectiva a los 29 minutos de la parte inicial desempató el partido, ya que Ever Valencia filtró un pase espectacular que logró aprovechar Brayan Castrillón, por lo cual Pereira se fue con la ventaja a los vestuarios.

Ya en la segunda mitad, Nacional cambió el chip y no tardó mucho en empatar el encuentro. Tras una jugada de Andrés ‘Rifle’ Andrade, quien con un taco dejó solitario a Baldomero Perlaza para que definiera, una falta de la zaga defensiva de los pereiranos dentro del área hizo que el juez central volviera a pitar penal. Por tal razón, el goleador Duque volvió a acomodar el balón en el punto blanco y con un cobro colocado venció al portero, Harlen Castillo para así poner el 2-2 en la segunda parte del juego.

Con el marcador a favor, Nacional se fue con todo para sellar la victoria en casa y a través de una jugada individual de la figura del compromiso, el cuadro 'verdolaga' anotó el tercero del encuentro, tras un remate de Duque, pero que el central Diego Sánchez, desafortunadamente por querer rechazar el balón, terminó convirtiendo en propia puerta.

No obstante, Duque no se conformó con los dos goles convertidos y gracias a un centro del 'Rifle' Andrade, el 'cazador' aprovechó que estaba solo en el área y con su pierna derecha terminó poniendo el 4-2 del partido para llevarse el balón a su casa. Sin embargo, la fiesta 'verdolaga' no terminó ahí. Jarlan Barrera se encargó de ponerle la cereza al pastel y luego de un pase filtrado, controló el balón y tras llegar al arco de Castillo se perfiló para poner el 5-2 en el marcador final y así, dejar atrás las dos derrotas consecutivas.

Hay que recordar que con esta victoria, Atlético Nacional quedó -momentáneamente- en la segunda posición con seis unidades, mientras que el Deportivo Pereira sigue en el fondo de la tabla con tan solo una unidad.