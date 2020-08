Nacional se niega a ceder a Gustavo Torres y América buscaría convencerlo

Pese a que Nacional se habría opuesto a la salida de Gustavo Torres, futbolista que habría sido tentado por América para salir del equipo antioqueño en condición de préstamo, los dirigentes escarlatas estarían buscando la forma de convencer al futbolista y llevárselo la ciudad vallecaucana, donde podría tener muchos más minutos y tiene buena consideración por parte del nuevo técnico del club Juan Cruz Real.

Le puede interesar: Los compañeros que tendría James Rodríguez en el Everton de Inglaterra

Tras la confirmación por parte del presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, quien aseguró que había recibido la comunicación de Tulio Gómez, a quien se había encargado de asegurarle que el jugador no se iba a préstamo, la prensa caleña asegura que América no se detendría en su intención de contar con el futbolista y lo habrían llamado directamente buscando su visto bueno para salir del club.

Por su parte, Nacional, también se mantiene firme en su intención y sabe que si no hay una oferta de venta, no dejará ir a un atacante que emepezó siendo titular indiscutido para Juan Carlos Osorio, pero cuya condición fue cambiando y terminó convirtiéndose en un alternante y, en algunos casos, hasta no entró en la convocatoria, teniendo en cuenta la rotación y algunos otros motivos, entre los que se habría considerado la indisciplina.

Lea también: Barcelona y la polémica salida de sus ídolos: de Cruyff a Messi

A la espera de evoluciona la situación, el futbolista sigue en los entrenamientos de Nacional y Juan Carlos Osorio espera no seguir perdiendo jugadores de cara al regreso del fútbol en el país, pues la salida de Daniel Muñoz fue un golpe duro que aún no resuelve cómo sustituirá, con los jugadores que tiene dentro del grupo, pese a que tenga varias alternativas para ocupar el lugar del futbolista que ahora milita en Bélgica.