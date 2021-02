Nacional vs Chicó: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Si bien Nacional se llevó un punto en su visita a los nariñenses, el técnico Alexandre Guimaraes recibió críticas por el estilo de juego que mostró su equipo en la cancha del estadio La Libertad. Uno de los comentarios más sonados corrió por cuenta de Alexis Enríquez, ex capitán paisa, quien cuestionó el estilo del entrenador brasileño.

“De creerle a Guimaraes, claro que le creo porque viene de ser campeón, es un técnico de experiencia que ha vivido mundiales, pero no sé si él ha entendido a los jugadores o quiere hacer lo que hizo en América y no tiene los jugadores, o si está dudando de los jugadores que tiene Nacional para jugar diferente. Lo que más me preocupa es que no está clara la idea”, dijo Henríquez en una entrevista con Win.