Nacional y las medidas que tomará si un jugador se contagia de Covid-19

Atlético Nacional trabaja arduamente de cara al reinicio del fútbol colombiano. El equipo 'verdolaga' evalúa posibilidades para evitar que algún jugador se llegue a contagiar. No obstante, la institución es consciente que esto se puede llegar a dar en cualquier momento, y no precisamente será culpa del perjudicado.

Sobre esto, el médico de Nacional, Nelson Rodríguez, habló con los medios y explicó el procedimiento que llevará a cabo si existe un contagiado de Covid-19.

Para Rodríguez, es importante evitar los señalamientos a la persona que se contagie, ya que esta puede tener este problema por ir a hacer mercado, etc; no necesariamente quiere decir que el futbolista se fue de rumba o algo parecido.

"Tenemos que saber es que esto se interpreta a la luz del conocimiento. No se trata de lapidar al que salga positivo", indicó. "Yo me puedo volver positivo pagando el peaje subiendo a entrenar a la sede de Guarne. Es que esto es tan complejo por eso… como es algo que no veo, entonces hay que cuidarse siempre", puntualizó.

Hay que resaltar es que el 'Rey de Copas' capacitó a cada uno de sus jugadores y miembros del cuerpo técnico en bioseguridad, además cuenta con un laboratorio para la realización de las respectivas pruebas.