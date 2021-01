Negocio redondo de Nacional: baluarte del club fue transferido a la MLS

Atlético Nacional está cerrando los últimos detalles de su mercado de fichajes para la temporada 2021 y aunque ya no llegarían más refuerzos sí hay otros temas por definir como la salida de futbolistas y resolver la situación de otros que volvieron al club y que no serán tenidos en cuenta por el técnico Alexandre Guimaraes.

En medio de ese contexto, Atlético Nacional confirmó el futuro de Andrés Felipe Reyes Ambuila, joven zaguero central de 21 años que hace parte del proceso de Selección Colombia y que fue formado en la cantera ‘verdolaga’. El jugador estaba cedido en la MLS y allá se quedará, pero cambiando de equipo.

Andrés Felipe Reyes ahora jugará con New York Red Bulls, equipo que compró el 80% de los derechos deportivos del futbolista y Nacional conservó el 20% para sacar réditos en futuras transferencias. De esa manera el jugador continúa en el fútbol de Estados Unidos tras estar un año prestado en el Inter de Miami donde no tuvo la continuidad esperada y no adquirieron su pase.

A través de sus medios oficiales, Atlético Nacional deseó suerte a su canterano y espera tener más ganancias con él a futuro. Reyes debutó en el año 2018 con la camiseta de Atlético Nacional, pero fue en 2019 cuando más partidos (18) tuvo en primera división, motivo que impulsó su salida a la MLS en enero de 2020.