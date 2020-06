Ni Cadena le da tregua a Jorge Enrique Vélez y a la Dimayor: “un desastre”

“En cuanto a lo de la Dimayor eso es un desastre. Es un desastre no tener todavía fechas para el inicio de entrenamientos. Usted sabe que hay algunos jugadores que están por fuera de la ciudad, tienen que regresar a la ciudad, tienen que regresar vía terrestre porque no hay vuelos. Ellos me llaman, pero yo no les puedo decir cuándo porque la verdad nosotros no tenemos respuesta. A mí la respuesta me la tiene que dar la Dimayor, no el ministro de deportes, ni el ministro de salud porque realmente es la Dimayor el órgano que nos tiene que dar esa respuesta. No hay respuesta alguna”, dijo Cadena, quien no escondió su malestar por el manejo de la crisis actual.

Durante la charla, el periodista Carlos Humberto Ortega habló de la incidencia que pudo haber tenido la labor de Jorge Enrique Vélez para que aún no se conozcan las fechas del reinicio de la Liga. A lo anterior, Cadena se mostró de acuerdo.

“Esa lectura la tiene usted como periodista, la tiene el ciudadano normal, el hincha del fútbol. Ésa lectura la tenemos absolutamente todos. Yo la tengo, así se lo he manifestado a él (Jorge Enrique Vélez) delante de todos los demás presidentes. Algo pasa. Después de que el ministro del deporte envió esa carta, desconociendo por completo a la Dimayor y que su interlocutor era la Federación Colombiana de Fútbol, pues uno tiene que entender que hay un cortocircuito. Ese cortocircuito está afectando muchísimo a las instituciones”, agregó el máximo accionista del Cúcuta.

“Y el doctor Jorge Enrique Vélez se tiene que dar cuenta de eso. Yo vuelvo y repito, soy respetuoso, responsable de las políticas de salud que ha tomado el gobierno. Desde luego son válidas y así debe ser porque nada sirve volver rápido al fútbol colombiano para que se infecte algún jugador y tengamos que parar otra vez la liga. Estoy de acuerdo con eso, pero algo está pasando porque es imposible que a 17 deportes le hayan aprobado el protocolo, pero al fútbol que es el deporte popular, comercial, y que es el que mueve masas, no haya respuesta alguna”, agregó.