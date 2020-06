"No es que esté llorando por quedarme sin club...": dardo para Atlético Nacional

En medio de las decisiones financieras que tomó Atlético Nacional con su plantilla de jugadores para mitigar el golpe económico por la suspensión de la Liga Betplay, que se reanudaría en agosto, uno de los futbolistas que salió del club fue Alberto ‘Tino’ Costa.

El mediocampista argentino, que llegó en junio del año pasado a Nacional, dialogó con Juan Carlos Osorio y el timonel se sinceró sobre no tenerlo en sus planes. Por ende, el jugador arregló prematuramente su salida del club verde en medio de la crisis; esto teniendo en cuenta que su contrato estaba hasta el 30 de junio, pero quería volver a su país.

Ahora, Costa podría llegar a Independiente Medellín, fue ofrecido y es una de las posibilidades que maneja el club ‘poderoso’. Sin embargo, se mostró tranquilo por su futuro y dejó un mensaje tras la salida de Atlético Nacional.

“Hoy en día estoy sin club. No es que esté llorando para decir: ‘Llámenme’. Estoy muy bien, disfrutando de mi familia. Me sigo entrenando, me sigo matando cada día para llegar bien a donde me toque ir y después veremos. No me gusta avanzar nada ni adelantar nada, porque en el fútbol todo puede cambiar. Estoy tranquilo y en paz conmigo mismo, eso es muy bueno”, señaló en primera medida en diálogo con el periodista ‘Andrés Moreno’ en redes sociales.

Y cerró hablando sobre su posibilidad en el ‘poderoso’: “Veremos cuál es la mejor opción para el remate de mi carrera, que me merezco decidir cuándo voy a terminarla y yo decidir dentro de una cancha cuándo voy a dejar de jugar. Es el momento de ir a un lugar donde me sienta querido, conforme y que pueda disfrutar del fútbol desde adentro. Me falta retirarme donde yo quiera, donde yo elija”.