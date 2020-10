"No pedimos manejar un helicóptero, solo que jueguen fútbol": dura autocrítica en Nacional

Atlético Nacional no ha tenido un buen reinicio de la Liga Betplay tras caer como visitante contra Once Caldas y luego siendo local ante Deportes Tolima. El equipo de Juan Carlos Osorio perdió la punta del campeonato y es centro de críticas por varias falencias futbolísticas.

En rueda de prensa este viernes, Pompilio Páez, asistente de Osorio, señaló la molestia que tiene él como integrante del cuerpo técnico por el nivel mostrado en algunos jugadores que han ido en contra del rendimiento de Nacional.

“… Usted está capacitado señor Jarlan Barrera para parar la pelota, usted señor Duque para hacer desmarques de ruptura, usted señor Candelo para ganar por su banda y hacer el servicio. Es que aquí no le pedimos a los jugadores que manejen un helicóptero, simplemente que jueguen al fútbol”, señaló en primera medida.

“El camino se recompone el camino jugando bien al fútbol y que nuestros jugadores cumplan su función en el terreno de juego. No hemos estado a nuestro nivel para cerrar opciones de gol y proponer como un equipo armónico que debe controlar el partido con juego posicional”, agregó Pompilio.

“En general hemos fallado en ese sentido y también defensivamente. No hemos ganado los duelos como es, no nos hemos respaldado. No se han hecho goles básicos con saques de banda o saques de arquero y tenemos que tomar decisiones para darle más seguridad y solidez al equipo. Básicamente de eso hablaba el profesor Osorio y así diseñaremos el equipo con Envigado”, finalizó Pompilio.