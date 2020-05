Daniel Muñoz es hoy en día la gran figura de Atlético Nacional que, pese a no estar jugando por la cuarentena, su nombre sigue sonando como opción para salir del equipo ‘verdolaga’ al balompié europeo.

Precisamente, Muñoz habló con ESPN Nexo sobre su sentir en el cuadro paisa y opinó acerca de la manera de dirigir de Juan Carlos Osorio. Tras la pregunta de si le afecta la rotación de posiciones, el futbolista fue sincero y señaló que este hecho no le ayudaría en el balompié internacional porque muchos entrenadores no saben bien de qué juega.

"Uno en lo personal siempre va a querer jugar... Uno como jugador dice 'donde me ponga el profe siempre daré lo mejor'; pero quizás si te vas un poquito más lejos, en mi caso que aspiro un cupo a la Selección o a jugar en un equipo grande de Europa, tal vez los otros técnicos no tienen el mismo pensamiento del profe Osorio, que creo que es convertir sus jugadores en polifuncionales. Los otros técnicos dirán que ¿Daniel de qué juega... de lateral o volante o extremo? Por ese ladito sí no lo favorece mucho a uno”, aseguró el futbolista.

Sin embargo, reiteró su compromiso por siempre salir al terreno de juego a representar de la mejor manera Atlético Nacional. Además, resaltó que espera poco a poco encontrar una sola ubicación en el campo.

"Pero bueno, yo esa parte la dejo en manos de Dios. Siempre que salgo a la cancha trato de dar lo mejor, de compensar sea de lateral, central, interior o extremo, trato de hacer las cosas bien y que sea Dios que me ponga donde él quiera que yo esté", concluyó Muñoz.