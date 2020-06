"Nos dijeron que el 8 de junio y hoy no tenemos fecha para el fútbol..." Hubert Bodhert

“Yo creo que un solo torneo es la decisión que van a tomar, por ahora no hay nada decidido y hay que esperar; pero por los tiempos creo que será un solo torneo”, señaló en primera medida sobre cómo cree que se reanudará el balompié.

Sobre la demora del protocolo y la incertidumbre por el regreso del fútbol, señaló: “Es una pregunta que nos hacemos, pero bueno... lo último fue que dijeron que el 8 de junio iniciaban las pruebas y hasta el día de hoy no tenemos una fecha oficial de inicio del mismo. Me imagino que los presidentes están ultimando detalles, pero no conocemos algo oficial ni por qué no tenemos los protocolos actualmente”.

Y cerró hablando sobre el estado médico de los jugadores de Once Caldas: “El equipo mantiene su nómina, tengo dos chicos con lesión de cruzado y nada más. De resto, es una nómina que goza de buena salud, no hemos tenido ningún problema en esta época de pandemia”.