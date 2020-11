Nuevamente Boyacá Chicó incumplió el acuerdo con las empresarias

Luego de que el presidente de Boyacá Chicó, Ricardo Hoyos se comprometiera con la empresaria Diana Rojas en tener una cita el martes pasado para solucionar el problema económico de ambas partes; se conoció por la misma señora que el club Boyacá Chicó en cabeza de Hoyos no cumplió con lo mencionado anteriormente.



Según Diana Rojas recibió una llamada por el mismo Hoyos quien manifestó que se reuniría con los contadores del cuadro ‘ajedrezado’ para soluciona el inconveniente que se ha venido presentando en los últimos meses.



Hay que resaltar que la empresaria se mostró molesta por el incumplimiento y falta de palabra de los dirigentes de Boyacá Chicó: “esperemos que esto no sea otra excusa más para seguir dilatando los pagos”, dijo Diana Rojas en sus recientes declaraciones.

Además agregó que es una falta de respeto el no cumplimiento del pacto acordado y por ende, “se le hará llegar la citación formalmente para cumplir con los pagos”, agregó Rojas.



Por otra parte, se expresó sobre las declaraciones de Eduardo Pimentel, quien sostuvo que ‘podría’ demandar a la empresaria por haber tomados ciertas acciones por su propia cuenta.



“Él (Eduardo Pimentel) tiene derecho a denunciar; yo tengo derecho a defenderme. Lo que hice fue basado en mis derechos”, manifestó Diana Rojas.



Finalmente, aclaró sobre las acusaciones de Pimentel quien dijo que la ropa proveniente de la empresa de Diana Rojas estaba mal confeccionada a lo que la señora Rojas aclaró que no fue cierto porque en ningún momento la dirigencia del conjunto ‘boyacense’ se manifestó al respecto.