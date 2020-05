"Omar Pérez ayudó a construir todo lo que es Independiente Santa Fe hoy"

Para Wilson Morelo es difícil alejarse de Santa Fe, el atacante de Colón, quien dejó una gran huella en la afición cardenal, sueña con el regreso a la institución y allí finalizar su carrera, pues asegura que llegar al equipo fue una gran bendición y se acopló perfectamente a un plantel con el que celebró grandes títulos como el de la Copa Sudamericana. Por eso, cuando le preguntan por jugadores como Omar Pérez, solo tiene palabras de elogio para el volante argentino, quien no se fue bien del cuadro capitalino.

"Omar era humildad. Lo que significa es grande para el equipo. A mí me ha tocado otro tipo de jugadres. Me ha tocado estar con otros jugadores y otras personas en otros clubes que son diferentes, que se la pasan mostrando los títulos que han ganado", arrancó asegurando Morelo en una entrevista con la periodista Valentina Rincón.

Posteriormente, reafirmó sus elogios al futbolista de Santiago del Estero, con quien formaron una interesante dupla que le dio muchas alegrías a los aficionados: "Omar siempre se entrenaba muy bien, incluso mejor que muchos de los muchachos. La gente se dividió mucho después del problema que tuvo con (Gerardo) Pelusso, pero una cosa no quita la otra. Omar ayudó a construir todo lo que es Santa Fe hoy y alguien que se entregó mucho. Lo considero un ícono de la institución, para él siempre estará mi gratitud".

Sin embargo, las distancias entre el argentino y Pelusso, no hacen que él hable mal del técnico uruguayo: "Hay jugadores que han tenido problemas con equis o ye técnico y lo mismo pasa en la vida cotidiana. Yo no puedo decir que alguien es mala gente si esa persona no me ha tratado. Con Pelusso nunca tuve problemas, también tengo mucha gratitud hacia él porque nos llevó a conseguir el título más preciado que tiene Santa Fe".

Finalizando, Morelo se refirió al título de Santa Fe en la Copa Sudamericana: "La gente dice que no jugábamos bonito y muchas cosas, pero siempre nos bastaba. (Pelusso) Puso experiencia, trayectoria y pergaminos, eso nos llevó a conseguir la Copa (Sudamericana) con Santa Fe. Cada uno de los que estaba, desde su lugar aportó para que Independiente Santa Fe tenga una Copa Sudamericana en sus vitrinas".