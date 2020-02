Once Caldas levantó el supuesto veto a periodistas deportivos de Manizales

El Once Caldas levantó el supuesto "veto" a los periodistas de La Patria y de otros medios a los que les había negado las acreditaciones para transmitir los partidos del Once Caldas.

En una reunión adelantada entre directivos del Once Caldas, la Dimayor y representantes de medios de comunicación, se decidió que los accionistas del equipo manizaleño no vetarán a ningún periodista para que ingrese al estadio Palogrande a transmitir los partidos del fútbol profesional colombiano.

Así lo anunció el Presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez quien celebró el alcance del diálogo e indicó que está muy satisfecho, "porque cuando hay voluntad de diálogo entre las partes, todo fluye bien y lo que ocurrió en la reunión en Manizales es el ejemplo de lo que debe hacer el país".

Vélez explicó cómo se desarrolló la reunión a la que asistieron él, como presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano; Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas; Faiver Hoyos, presidente de Acord-Colombia, el secretario de la misma agremiación, Julio César Campos; el presidente de Acord-Caldas, Gabriel Fernando Cárdenas y el director del periódico La Patria, Nicolás Restrepo.

“Cada uno expresó francamente lo que le molestaba del otro y llegamos a las siguientes conclusiones: Primero, no habrá veto ni del Once Caldas, ni de la Dimayor a ningún medio de comunicación que quiera hacer su trabajo desde el estadio Palogrande. Segundo, las acreditaciones se le entregarán directamente al periódico La Patria y el director decidirá a cuáles de sus periodistas se las transfiere. Tercero, habrá diálogos directos entre directivos del Once Caldas y La Patria, cuando haya alguna dificultad”.

A la pregunta de un periodista en el sentido que si ¿un comunicador puede acceder a la credencial, así no esté trabajando en un medio?, Vélez respondió que: “Yo no creo que vayan sólo a ver el partido, si es periodista irá a transmitirle a unos oyentes a través de un medio así sea independiente o por canales digitales. Deberán demostrarnos que transmiten para un medio, de resto no sería lógico”, dijo.

Aclaró que otros casos distintos a los periodistas de La Patria, él personalmente los revisará uno a uno y no dependerá del Once Caldas, "también hay que bajarle un poquito a la soberbia y hay que ser un poquito sencillos, pero eso de 'usted no sabe quien soy yo', el país ya está cansado de esos episodios. La Dimayor estará siempre con las puertas abiertas", indicó su presidente Jorge Enrique Vélez.

Al referirse al Canal Win Sports + el presidente de la Dimayor Jorge Enrique Vélez dijo que va bien y superando las expectativas y agregó que los aficionados entienden que comprando el canal, aportan a sus equipos y al sostenimiento del fútbol profesional colombiano.