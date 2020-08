Osorio lo tiene claro: "Lo de Messi es irrelevante, a mí me preocupa lo nuestro"

Mientras continúa trabajando con Atlético Nacional y espera por la reanudación del fútbol colombiano, Juan Carlos Osorio se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi llegue a Manchester City, un equipo al que el técnico risaraldense siempre ha estado bastante ligado. Sin embargo, contrario a analizar esta situación, el entrenador fue claro al afirmar que eso le tiene sin cuidado y que a él le importa lo que sucede en nuestro país.

Lea también: "En Colombia no valoramos lo nuestro, Baldomero podría ser el Pogba colombiano"

"Lo de Messi, para mí, es irrelevante. A mí me preocupa, en este momento, lo que está pasando con los formadores nuestros, entrenadores de equipos de barrio, que por la pandemia no pueden trabajar y no tienen con qué llevar un mercado a la casa, eso sí me preocupa", afirmó el estratega a la cadena ESPN cuando le preguntaron por lo que podría llegar a hacer el argentino, quien se acerca al equipo de Pep Guardiola.

Luego, continuó con su discurso y afirmó qué es lo que realmente le importa en estemomento: "La decisión de Messi me tiene sin cuidado, él puede decidir lo que quiera. A mí me preocupa lo nuestro, mi país, mi gente, lo que está pasando con los nuestros. En este momento hay miles de entrenadores infantiles y juveniles, chupándose un cable porque no pueden trabajar, esos me preocupan y me ocupan, ellos saben lo que yo hago por colaborarles".

Le puede interesar: Se mueven las apuestas por Messi: cuotas y posibilidades por su futuro

Y tras esto, afirmó de manera concluyente, buscando no darle mayor trascendencia a una de las situaciones que ha paralizado el mundo del fútbol y de la que se habla y se ha especulado mucho en los últimos días: "Esto otro es pura farándula, que Messi vaya y venga, que haga lo que quiera y que vaya a donde quiera jugar".