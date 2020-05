¿Osorio o Reinaldo? Alexis Henríquez cerró la discusión y dio su opinión

Alexis Henríquez, exjugador de Atlético Nacional, se caracterizó por su liderazgo en el equipo antioqueño durante años, pues ayudó para poder ganar los grandes títulos conseguidos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016.

El defensor habló con Win Sports sobre la polémica que se armó hace unos días respecto a una declaración de Juan Carlos Osorio de no "dejarle el proyecto de Nacional a alguien más", esto refiriéndose a que en 2015 se fue del club verde y le dejó el equipo a Reinaldo Rueda, que continúo al mando de la escuadra que terminó campeona de América.

"No eran solo 9 jugadores, eran 16 o 17 que veníamos desde la era de 'Sachi' Escobar hasta la llegada de Reinaldo Rueda. Claro que Osorio aportó una metodología y una idea de juego que hacía que nosotros ya solo con vernos sabíamos lo que íbamos a hacer en cualquier cancha de Sudamérica y más que veníamos de jugar muchos torneos internacionales juntos y perdiendo, que eso nos sirvió para más adelante", opinó Henríquez.

Para el central, todo el proceso comenzó con Santiago Escobar, para que luego Osorio y Reinaldo pusieran su huella y se llegara a salir campeón. "Osorio dice que contribuyó con los jugadores que ya estaban, porque así es y así lo sentimos nosotros. Lo que dice el profesor Velasco (preparador físico de Reinaldo) también es real; cuando ellos llegaron no estábamos clasificados a la Libertadores, pero igual era el mismo proceso, los mismos jugadores que veníamos hace años juntos", recordó.

"Sin embargo, eso no le quita méritos a Reinaldo Rueda, porque también supo manejar el grupo con su idea y su forma de trabajar. No veo inconvenientes, lo que es claro es que cada uno construyó la historia de Nacional, no solo Osorio y Rueda, también 'Sachi' Escobar que me trajo a mí y a varios de los que ganaron la Libertadores", agregó.

Según Henríquez, los tres entrenadores pusieron su metodología para que Nacional se convirtiera en campeón, cada uno entregó lo mejor de sí.

"Sería de mala fe decir que Rueda no tiene nada que ver, pero sin los 3 años que estuvo Osorio con nosotros, iba a ser muy difícil ganar. Como entrena él, muy pocos lo hacen. Además, la visión de Escobar fue la mejor, porque llevó 15 jugadores para que 4 años después ganaran algo internacional. Los fracasos también sirven", puntualizó.

Por último, Alexis Henríquez dejó claro que siempre los procesos deportivos son los que dejan frutos, por eso hay que cuidarlos y apostar por ellos.

"Para ganar en Colombia hay que armar procesos, si Osorio no llega a Nacional con su metodología, hubiera sido muy difícil que hubiéramos ganado, su manera de enseñarnos a competir. Luego llegó Rueda y nada más movió dos cosas y les sacó el mayor provecho a los jugadores que tenía", concluyó.