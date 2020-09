Osorio se cansó y tomó drásticas decisiones con Gustavo Torres en Nacional

Mientras Atlético Nacional ultimaba detalles en la última semana para por fin debutar en la Liga Betplay, recordando todos los inconvenientes que ha tenido, se le presentó un problema inesperado en su plantilla de jugadores por una posible salida del delantero Gustavo Torres.

Hace algunos días se conoció que el polémico delantero no estaba a gusto en Atlético Nacional y que está buscando su salida del club luego que algunos empresarios le hayan acercado una posibilidad en el fútbol de Suiza.

Sin embargo, el tema con Torres va más allá. El jugador no ha acudido a los últimos entrenamientos de Atlético Nacional a la espera de su salida y obviamente no fue convocado para el reinicio de la Liga Betplay ante Once Caldas.

Todo esto porque Juan Carlos Osorio ya se cansó del jugador, no lo va a tener más en cuenta para esta temporada y ya habría comunicado su decisión a las directivas del club antioqueño pensando en el fútbol colombiano y la Copa Sudamericana.

Cabe señalar que el regreso de Gustavo Torres a Nacional se dio en medio de polémica por el rechazo de los hinchas debido a sus pasados actos de indisciplina tanto en el ‘verdolaga’ como en Rionegro Águilas, pero Osorio fue quien le dio su respaldo para que estuviera en el equipo paisa.

Así las cosas, lo mejor para ambas partes es que Torres logre finiquitar su salida al exterior, deje un rédito al club y se eviten más inconvenientes internos en el plante, puesto que con él ya se había generado molestia luego que hace unos meses se haya contagiado de covid-19, supuestamente en una reunión de amigos.