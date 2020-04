En medio de la difícil situación que atraviesa el fútbol colombiano, en la que varios equipos se han visto afectados financiera y deportivamente, Atlético Nacional sigue esperando a que pasen los días para saber qué determinaciones tomará, aunque, de momento, aseguró que sus jugadores seguirán percibiendo los mismos sueldos al igual que lo harán los diferentes trabajadores de la institución antioqueña.

Teniendo esto en cuenta y para hablar de la situación actual del plantel profesional y del equipo en general, Juan Carlos Osorio realizó una rueda de prensa en la que analizó lo que se viene trabajando, la forma en la que se viene haciendo y tocó una de las posibilidades que se han manejado y que, por más remota que parezca, llegaría a ser analizada por los directivos del fútbol colombiano: entregar el título al equipo que marcha primero en el certmen.

Frente a esto, Osorio fue claro y aseguró que no le gustaría ganar un título de esta forma: "Yo no me sentiría cómodo si nos dan el título. Yo quiero competir, yo quiero jugar en la cancha y ojalá con todos ustedes en las tribunas. Me encanta competir. Ojalá volvamos pronto para competir todos y nos veamos en la cancha para demostrar quién es el mejor en ella".

De igual manera señaló: "El proceso se retrasó y es una consecuencia de esta crisis. Pero eso comparado con la vida de un ser humano, no es nada. Entonces estamos en 'stand by', estamos esperando y mientras esperamos le ofrecemos a los jugadores lo mejor".

El plantel de Atlético Nacional se entrena en casa bajo la supervisión de Osorio y su cuerpo técnico, mientras espera, en condición de líder de la Liga BetPlay, la reanudación de la Liga, que en principio se pensó que tardaría poco en reanudarse, pero cuya suspensión se fue ampliando a medida que se empezó a complicar la situación de salud pública a nivel nacional.