Osorio también señaló a jugadores de Nacional por "fingir" e "incitar al árbitro"

Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, habló en la previa al partido ante el Independiente Medellín por el clásico antioqueño. El entrenador del conjunto ‘verdolaga’, antes de referirse al encuentro, volvió a pedir disculpas por sus declaraciones tras el encuentro contra el Deportivo Cali y aseguró que muchos de los jugadores del elenco ‘verdolaga’ también les gusta fingir.

"Quiero ofrecerle públicamente a don Alfredo Arias y sus jugadores una explicación (…) Yo salí a quejarme de que jugamos solo 46 minutos, pero no salí a quejarme de que él y su equipo salieron a jugar de esa manera. A partir de ahí empiezan las interpretaciones, de las cuales yo no soy dueño", abrió la intervención el estratega.

Mire acá: A Gastón Pezzuti no le gusta la rotación y cuestionó al Nacional de Osorio

Luego, el timonel señaló que muchos de sus dirigidos también pierden tiempo y buscan engañar al juez. "Reconozco que en Nacional también tenemos jugadores que les gusta tirarse, les gusta fingir e incitar al árbitro. Estamos haciendo una tarea meticulosa para eliminar eso de nuestro fútbol".

"Yo conozco cómo somos los colombianos, que nos gusta fingir, hacer trampa. Y quiero invitar a que eso no pase en nuestro fútbol. Aquí por el hecho de cuestionar el tiempo efectivo de juego, he sido tema en los últimos cinco o seis días", prosiguió.

Luego Osorio aceptó que el entrenador del Cali tiene razón que el tiempo perdido en un juego incluye a las dos escuadras, no solo a una. "Estoy de acuerdo completamente con él (Arias) en que el juego efectivo no depende solo de un equipo, hay dos en contienda. También cuestioné los factores que tenemos que corregir en Nacional para aspirar a jugar lo que debe ser: 56 y ojalá 60".

"El único objetivo y el único propósito de Nacional a través mío, es propender a que tenemos que jugar más al fútbol. Entonces en ningún momento agredí, ni insulté a un jugador del Cali. Siempre los invité a que jugaran. Entonces si el pecado es invitar a competir a mis jugadores e invitar a jugar a los rivales, pues ofrezco disculpas", puntualizó.

Puede ver: Técnico del Cali y su elegante respuesta a las quejas de Osorio

Al final, concluyó que él busca lo mejor para el fútbol colombiano, no solo trabajar en pro de Nacional. "Esto no es por Nacional, ni por Osorio. Es por el fútbol colombiano. Yo he tratado de encontrar la razón por la que en Argentina, Uruguay y Paraguay se disputan las pelotas como si fueran la última".