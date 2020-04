Otálvaro le dio duro a dirigencia de Santa Fe: "No tratan bien a los que se rompieron el C*%&"

Sergio Otálvaro, exjugador de Independiente Santa Fe y hoy jugador del Olimpia del Paraguay, habló en entrevista con 'Golombianos' sobre su paso por el cuadro 'cardenal' y la posibilidad de volver a Colombia. El lateral confesó su amor hacia el conjunto bogotano, pero lanzó un fuerte 'dardo' en contra de la directiva.

"Si tengo la posibilidad de volver a Colombia iría a Santa Fe, si es que me abren las puertas, pero como están las cosas… yo veo que están sacando los ídolos de una manera increíble. Aprovecho para decirlo, la verdad es que no han tratado bien a los que le han dado la gloria al equipo, los que se han roto el culo, los que han sudado la camiseta. Actualmente se ve mucho de besar escudo y los llaman ídolos, pero eso no es así", aseguró el futbolista, que se vio claramente molesto con esa situación.

Asimismo, recordó que antes apoyaba más a los clubes antioqueños, pero haber jugado en Santa Fe le mostró la pasión que se vive en el cuadro 'cardenal'; además, resaltó que en el rojo bogotano aprendió muchas cosas y el cariño es inmenso.

"Yo adoro a Santa Fe. Puedo decir que soy de las únicas personas que pudo cambiar de equipo, al principio fui muy seguidor de los equipos antioqueños, pero Santa Fe para mí es todo. Me ayudó a crecer como persona, como futbolista. Le debo todo a Santa Fe. Fue un crecimiento y una riqueza muy grande para mi carrera y la vida", puntualizó.

"Me gustaría retirarme acá o en Santa Fe, pero si Olimpia me ofrece un contrato por dos, tres años, hasta el final firmaría a ojos cerrados. Si me ofrecen contrato de por vida lo firmo sin problema", finalizó.