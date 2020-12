Otra oferta tentadora para que Ovelar deje al Once Caldas

Roberto Ovelar aún tiene contrato con el conjunto de Manizales, Once Caldas. Sin embargo, el ariete paraguayo tiene algunas ofertas del rentado local y del fútbol exterior.

Ovelar ha llamado la atención en Perú y por eso está cerca de llegar a un acuerdo con los directivos de Deportivo Municipal para que puedan contar con él en la próxima temporada del fútbol inca.

Según trascendió en las redes sociales, entre las directivas y el ‘Búfalo’ Ovelar ya hay un principio de acuerdo para que el jugador pueda salir del Once Caldas para defender los colores de ‘La Franja’.

No obstante, en días anteriores, Ovelar había manifestado en el diario Líbero del Perú que le gustaría ir a las tierras incas para jugar con Alianza Lima, ya que el equipo peruano descendió a la segunda categoría: "la noticia no me agradó, soy aliancista y quiero a la institución. Es chocante todo esto. Espero que el otro año exista un proyecto serio y se logre el ascenso".

Aunque, la noticia no se ha confirmado oficialmente, Ovelar deberá seguir bajo las órdenes del estratega Huber Bodhert, quien planea -hasta el momento- cómo será la plantilla que disputará la próxima Liga Betplay.