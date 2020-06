Otro arquero de la entraña de Nacional fue ofrecido a Millonarios para la liga

Millonarios tuvo días difíciles en el transcurso de la semana por cuenta de la ‘novela’ que todavía desarrolla con Jéfferson Martínez, portero que tenía contrato con el cuadro azul hasta el mes de junio, pero que no llegó a un acuerdo con la directiva en el aspecto económico para su continuidad y ya no seguirá.

El tema para Millonarios no queda ahí, pues sobre el portero había una promesa de compra con Envigado. El cuadro azul dice que al no llegar a un acuerdo con Martínez eso se diluye, pero en el elenco naranja dicen otra cosa; por ende, la polémica se iría al plano jurídico. Mientras tanto, fueron ofrecidos varios porteros para reemplazar a Faríñez y Jéfferson.

Christian Vargas, de Atlético Bucaramanga y de recordado trasegar en Atlético Nacional donde fue multicampeón, fue el portero elegido por la directiva de Millonarios y en medio de algunas críticas llegó cedido por un año. Ahora, se conoció que Cristian Bonilla fue ofrecido en medio de la semana convulsionada que tuvo el cuadro azul.

Bonilla tuvo cinco años en dos periodos vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, ganó tres títulos de Liga y de Copa, además de una Superliga. No fue titular siempre, pero el equipo verde le sirvió de catapulta para la Selección Colombia y jugar en el exterior. su último club fue La Equidad y ahora es un portero libre en el mercado.

En Millonarios por ahora se va Faríñez a Francia y Jéfferson Martínez no sigue. Así las cosas, el único portero que tienen es Christian Vargas, por lo que no se descarta la llegada de otro portero. En caso que no sea así, ascenderían dos guardametas de la cantera.