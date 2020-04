Otro tipo de contrato: Menosse quiere llegar a un nuevo arreglo con el Cali

Y es que el fútbol colombiano está detenido y el futuro del campeonato se encuentra en una completa incógnita, ya que no se sabe cuándo retomará labores. Esto ha hecho que varios clubes del balompié no tengan un buen nivel económico para pagar las nóminas, ya que no reciben dinero de boletería y derechos de televisión.

Lo cierto, es que la pandemia que rodea al mundo será un detalle importante que podría cambiar el modelo económico del fútbol, entre otros temas contractuales.

Por otro lado, el Deportivo Cali continúa trabajando con cada uno de sus jugadores en el aspecto físico desde las casas. Lo importante es que la plantilla siga teniendo un buen estado de cara al reinicio de actividades a campo abierto.