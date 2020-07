'Pacho' Maturana salió en defensa de Juan Carlos Osorio: claro mensaje a los mexicanos

Francisco ‘Pacho' Maturana, aunque ya retirado, es uno de los grandes referentes de la historia del fútbol colombiano por todo lo que logró con Atlético Nacional y la Selección Colombia en las últimas dos décadas del siglo pasado. La palabra del estratega es muy valorada y respetada a nivel internacional.

Maturana dialogó con ESPN en México y fue inevitable para él hablar de Juan Carlos Osorio, técnico colombiano que dirigió a la selección de ese país en el Mundial de Rusia 2018 y que generó odios y amores en la opinión deportiva, como suele hacerlo en todos los ligares donde dirige por su particular estilo de trabajo.

“Yo creo que eso es parte del fútbol (las críticas), por ejemplo la última selección en América que a mí me cautivó fue la Argentina del 2002, ahí estaba Marcelo Bielsa y recuerdo que le preguntaron ¿cómo quería que lo recuerden en Argentina?, y él dijo que no pretendía que lo recuerden sino que no lo odien porque siempre ocurre eso, no sé porque siempre que alguien llega aparecen tantos detractores, cuando alguien realiza algo importante siempre lo que sigue es tirarle, pareciera que ese es el objetivo y no para reconocerle sino para desvirtuar y eso es muy normal”, señaló en primera medida.

Y bajo esa línea, dejó un contundente mensaje a los futboleros de se país por su selección: "Los mexicanos ven una selección y tienen que saber que ahí están reflejados y no sé si en estos tiempo eso ocurra porque se ha perdido ese sentimiento de nacionalismo que nutría a los jugadores de antaño, aunque el hecho de haber salido a Europa también ha fortalecido a los mexicanos en la etapa formativa porque los chicos que hoy están viendo a sus ídolos nacionales aprenden y miran más allá, al jugador de fútbol hoy le puedes sacar ventaja si le llegas al corazón y a la inteligencia, si tú logras que desde la inteligencia ellos entiendan porque quieren lograr grandes victorias creo que podríamos estar cerca de los grandes triunfos".

Por otro lado, habló sobre uno de sus estrategas favoritos en Latinoamérica, un reconocimiento no menor: "Miguel Herrera se hizo un espacio a base de conocimiento, de actitud, de capacidad, es un tipo con fortaleza espiritual, un tipo que es lo más parecido que existe a los mexicanos, un tipo con talento y con carácter para triunfar en cualquier parte y además con mucha capacidad, es una persona que interpreta muy bien el fútbol y que sabe que el futbol no es sólo un tema individual, que el futbol tiene el contenido fundamental que representa la estructura por encima de las individualidades, las individualidades sí fortalecen y dan más luces pero yo creo que pesa más la estructura"

"Yo creo que sí tiene capacidad de dirigir en Europa, siempre y cuando él tenga ese sueño lo puede lograr, hay una vida privada que nadie conoce y que no la sabe nadie, si de pronto en la vida secreta de Miguel está el objetivo de ir para allá probablemente el destino y Dios se lo concedan, porque aparte la condición humana también Dios la premia y Miguel Herrera ha tenido una condición humana maravillosa a lo largo de su carrera y puede dirigir en Europa", cerró Maturana.