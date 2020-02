Para hacer las pases, Felipe Jaramillo le envió un mensaje en 'son de paz' al técnico Pinto

Y la polémica por el tema Felipe Jaramillo sigue dando noticias en el fútbol colombiano. Ahora, en el programa Nexo ESPN reveló un audio vía WhatsApp que el jugador le envió al técnico Jorge Luis Pinto y le explica, según él, que la información fue tergiversada; esta iniciativa del volante tuvo como objetivo eliminar cualquier tipo de problema con el estratega santandereano.

Mire acá: Millonarios no podrá demandar a Jaguares por la inclusión de cuatro extranjeros

El actual mediocampista del América de Cali le explica al entrenador que en ningún momento quiso insultarlo. Esto dijo Jaramillo en el audio: "Profe, buenas noches... Me imagino que no debe querer ni oírme, pero es que con toda esta cosa que salió que yo ni si quiera me había dado cuenta... lo más sensato era escribirle para explicarle o algo porque yo no había visto lo que estaban diciendo", abrió su intervención el mediocampista.

"Ayer yo di una entrevista y en ningún momento dije esas cosas que todo el mundo anda predicando por ahí que usted no nos daba descanso, que usted no era como buen entrenador, yo en ningún momento dije eso; lo único que yo sí dije fue que nosotros intentamos llegar a un acuerdo y que al final no se pudo por ambas partes, pero ya. De resto, profe lo están tergiversando todo, lo están tirando por el lado malo...", concluyó el futbolista en el audio.

Este fue el mensaje de whatsapp que envió Felipe Jaramillo a Jorge Luis Pinto en medio de la polémica pic.twitter.com/9c9pWBmMoN — ESPN Nexo (@NexoESPNco) February 10, 2020

Posteriormente, en el mismo programa Pinto dijo: "Yo pienso que dio claridad. Él es un amigo, una persona que traje y ayudé, no sé si fue la interpretación de los periodistas o tema de él. Tengo gran aprecio por él. Yo he estado aislado del fútbol y de aquel que quiera hablarme a mí de fútbol... yo me eduqué y me preparé. Que no hayan corrido, a mi jamás se me ha pasado por la cabeza que un jugador de Millonarios se eche para atrás en contra mía. Todos son mis amigos, los quiero. Que hay incomodos, sí”, finalizó.

Puede ver: David Silva anotó para Millonarios y envió un gran mensaje a todos los hinchas en Colombia

Cabe recordar que en un principio Felipe Jaramillo dio esta explicación de por qué el equipo ‘embajador’ se cayó en lo deportivo el año pasado: “Pinto es el campeón en eso de las jornadas de trabajo, con él tratamos de hablar y concertar, pero no se pudo; siempre he dicho algo y es que, si los entrenadores no han jugado fútbol, no entenderán al jugador; simplemente lo que dije en una entrevista en Bogotá, fue que las jornadas de entrenamiento eran extenuantes y el grupo estaba reventado; y eso se tomó como que hice algo en contra del ‘profe’ Pinto”.