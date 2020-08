¿Para quién fueron las últimas críticas que lanzó Juan Carlos Osorio?

Juan Carlos Osorio viene siendo punzante en las declaraciones de los últimos días. Entre otras razones, el entrenador de Nacional comenzó sus críticas hacia el trabajo de algunos entrenadores y jugadores extranjeros, así como con la ausencia de apoyo al trabajo que vienen realizando los formadores colombianos durante la cuarentena.

No obstante, sus últimas palabras, dadas a través de En La Jugada Fin de Semana, fueron aún más severas. ¿Tenían algún destinatario en especial o fueron simplemente unas declaraciones generales? No se sabe, pero el caso es que el entrenador terminó siendo vehemente con sus comentarios respecto al trabajo de varios foráneos. "Yo no soy xenofóbico, yo valoro la gente que viene o va a otro país, pero yo reclamo por todos. No puede ser posible que aquí vengan técnicos y jugadores a estar un año en nuestro fútbol a reiniciar y consolidarse profesionalmente, y que al año entrante regresen a sus países y sean parte de grandes equipos. Eso no lo hace ningún otro país, yo no he visto otro país de Sudamérica que haga eso con los nuestros, entonces ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo?”, dijo Osorio.

Por supuesto, como sucede cada vez que habla, el entrenador no pasó desapercibido con sus declaraciones. De hecho se refirió a porcentajes respecto a la cantidad de jugadores que debería haber entre las nóminas del fútbol colombiano. Y es que sin asomo de dudas dijo: “Yo quiero que el fútbol colombiano sea entre el 70 y 80% de colombianos”, a lo que agregó que el otro porcentaje debería repartirse entre entrenadores, preparadores físicos, directores deportivos y futbolistas.

“El que venga lo haga por méritos y que vengan y nos enseñen, que nos explique, que nos deje un legado; estamos con la mente abierta, pero que hagan algo productivo por nosotros", puntualizó Osorio.