Pasto no pudo con Equidad y perdió 1-2 en La Libertad

Pasto cerró una semana para el olvido con una derrota en la 'fecha de clásicos' contra Equidad. El equipo asegurador arrancó de forma dubitativa el partido, sin embargo, aprovechó la segunda parte para imponer su buena forma y, viendo que Pasto se fue quedando con el paso del tiempo, sacó una ventaja importante con Pablo Sabbag como principal figura, pues fue el encargado de anotar el primero y ceder el segundo gol.

Durante la primera parte no fueron muchas las opciones para ninguno de los dos equipos, sin embargo, Pasto controló la pelota, manejó los tiempos y no supo aprovechar los pocos acercamientos que creó con sus volantes. Mientras tanto, La Equidad aguantó los embates del local, supo resistir la presión y, de a pocos, se fue acomodando en un partido que se presentaba cerrado y que no ofrecía mucho a los espectadores que llegaron al estadio La Libertad.

El segundo tiempo, después de haber resistido los primeros 45 minutos, fue todo apra Equidad, que aprovechó sus jugadas de peligro, supo manejar esos tiempos que no había tenido en la primera parte y aprovechó los acercamientos al marco defendido por Luis Delgado para sacar ventaja. El primero en anotar fue el mencionado Sabbag, quien recibió cerca del borde del área una balón, tuvo espacio para controlar y remato de manera fuerte y rastrera para dejar sin posibilidades a Delgado, quien vio cómo la pelota entraba en su arco para abrir el marcador.

Posteriormente, fue el propio Sabbag quien organizó una gran jugada por su banda derecha, se sacó su marca de encima y centró de manera precisa para que el volante Stalin Motta definiera frente al arco y sin posición alguna, tanto que le permitió a los aseguradores sumar su segund victoria al hilo, alejarse del fondo de la tabla y acercarse al medio, mientras que Pasto se quedó en la segunda posición con 13 unidades, un punto por debajo de Nacional.

En los minutos finales una falta dentro del área de Walmer Pacheco le permitió a Deportivo Pasto marcar el descuento a través de Feiver Mercado, quien convirtió el penal ejecutándolo de buena manera.