Patriotas vs América: Alcaldía de Tunja no prestó el estadio La Independencia

A pocos días de dar inicio a la Liga Betplay 2021, empezaron las malas noticias, debido a que la Alcaldía de Tunja no le prestará el estadio La Independencia a Patriotas para jugar por la primera fecha del FPC ante el bicampeón de Colombia, América de Cali.



Según el comunicado de la Alcaldía, esta decisión se llevó a cabo para proteger la salud de los ciudadanos: “Pensando en la protección de la salud y vida de los ‘tunjanos’ la Administración Municipal ofició al equipo Patriotas Boyacá notificando que no se dará autorización para la realización del encuentro deportivo entre el onceno boyacense y el América de Cali”.



Esta determinación se tomó, debido a que el departamento de Boyacá se encuentra en alerta naranja por los contagios del virus que se han presentado en los últimos días. Además, las UCI tienen un 86% de ocupación por lo que las autoridades prefieren evitar más contagios en la ciudad si no se presentan grandes aglomeraciones en la capital boyacense.

Así las cosas, Patriotas deberá buscar otro escenario deportivo, teniendo en cuenta que la Dimayor no ha emitido un pronunciamiento oficial del caso. Hay que recordar que al Deportes Tolima también le fue negado el préstamo del estadio de Armenia para el partido ante Atlético Nacional, por lo que el máximo ente del FPC debió aplazar el encuentro.



