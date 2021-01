Patriotas y Boyacá Chicó empataron en el clásico de Tunja

En un compromiso muy parejo, pero con pocas opciones de goles; Patriotas y Boyacá Chicó repartieron los puntos en la tercera fecha de la Liga Betplay, luego de empatar 1-1 en los 9o minutos del encuentro. El primer gol del partido lo anotó el cuadro visitante mediante Johan Arenas a los ocho minutos y posteriormente, empató a través desde el punto penal, Óscar Vanegas en los minutos finales de la primera mitad,

El equipo ‘ajedrezado’ fue quien pegó primero en el primer tiempo. En el minuto nueve de la primera parte, los dirigidos por el mexicano, Mario García, abrieron el marcador, gracias a Arenas , quien aprovechó el rebote en el arco rival y con un derechazo puso el 1-0 para dejar con tranquilidad al conjunto que hacía de visitante.



Con el gol sorpresivo el cuadro de Patriotas intentó salir a buscar el empate, pero la falta de definición no se lo permitía. A los 18 minutos Cristian Barrios intentó sorprender al portero Pablo Mina mediante un cobro de tiro de esquina que pasó muy cerca del palo. No obstante, Patriotas seguía intentando empatar el compromiso. El número dos del conjunto, Edgar Rito aprovechó un centro desde el costado izquierdo, pero lamentablemente no le pudo dar dirección al balón, por lo cual la oportunidad se perdía.

Ya finalizando el primer tiempo, Patriotas se encontró con la igualdad, gracias a su capitán, Óscar Vanegas, quien mediante un fuerte remate cruzado a la mano izquierda del guardameta Mina puso el 1-1.

Ya para la segunda mitad, ambas escuadras salieron a buscar el gol que les diera los tres puntos, pero la falta de eficacia no permitió que se abriera el marcador, por lo cual, el estratega de Patriotas, Abel Segovia envío al delantero Jesús Arrieta para que fuera el encargado de desempatar el compromiso.

A pesar que los dos equipos intentaron desempatar el compromiso, no fue posible, debido a que ambas defensas estuvieron concentradas y los delanteros no estuvieron claros para anotar.

Hay que recordar que con este empate Patriotas queda con una unidad y en la casilla 15, mientras que los 'ajedrezados' en la octava posición con la misma unidad.